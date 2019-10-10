На Ставрополье мать троих детей распылила в полицейского спрей от насекомых

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-10T16:18:48+03:00

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В Невинномысске полицейский приехал разнимать агрессивных соседок одной из многоэтажек города, но сам попал под горячую руку. Одна из дебоширок распылила в лицо мужчине спрей от насекомых и клещей. Затем избила стража порядка руками и ногами.

Полицейский после встречи с женщиной получил ссадины по всему телу и кровоподтек века. Суд учел находящихся на содержании напавшей троих детей и назначил ей 2 года условно, пишет "Ставропольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU