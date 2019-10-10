2019-10-10T18:08:17+03:00
Общество

Рамзан Кадыров пригласил в Чечню короля Иордании

В Иордании в честь Ахмата и Рамзана Кадыровых названы парк и улица в Аммане
Ася АСРЯН
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Рамзан Кадыров пригласил короля Иордании Абдаллу II в Чечню после встречи с монархом в Аммане.

— Король оказал радушный приём. Мы тепло пообщались. Я выразил благодарность за приглашение. Иордания, ставшая родиной для десятков тысячи чеченцев, вынужденно переселившихся сюда в 19 веке, также является и для нас родной. Сегодня потомки тех чеченцев пользуются уважением в иорданском обществе, занимают высокие государственные, политические и военные должности, проявляют себя в различных сферах жизнедеятельности. Между Иорданией и Россией сложились традиционно добрые отношения, которые многие десятилетие, — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети.

Рамзан Кадыров также напомнил, что король Абдалла II был в Чечне в 2014 году, а недавно республика принимала многочисленную делегацию чеченской диаспоры Иордании.

В столице Чечни есть парк, названный в честь умершего в 1999 году короля Иордании Хусейна ибн Талала. Кстати, одна из улиц Грозного носит имя его преемника – нынешнего монарха Абдаллы II.

Известно, что в Иордании в честь Ахмата и Рамзана Кадыровых также названы парк и улица в Аммане.

— В беседе с королем я отметил, что будем очень рады ещё раз увидеть его в Чечне и примем как родного брата и дорогого гостя, — добавил Рамзан Кадыров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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