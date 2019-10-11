Чеченский муфтий пожизненно включен в состав Королевской академии потомков Пророка
Председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики – муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев вместе с другими представителями духовенства региона во время пребывания Иордании поучаствовал в работе Исламской конференции на тему «Законы Аллаха в своем творении».
Там по инициативе короля Хашимитского Королевства, Салаха-хаджи Межиева включили пожизненно в состав Королевской академии Потомков пророка, куда входят 100 самых известных религиозных деятелей мира. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМ Чечни.
Напомним, что накануне Рамзан Кадыров пригласил короля Иордании Абдаллу II в Чечню после встречи с монархом в Аммане.
ИСТОЧНИК KP.RU