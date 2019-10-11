Чеченский муфтий пожизненно включен в состав Королевской академии потомков Пророка

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-11T09:38:42+03:00

В этом списке находятся 100 самых известных религиозных деятелей мира

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Председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики – муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев вместе с другими представителями духовенства региона во время пребывания Иордании поучаствовал в работе Исламской конференции на тему «Законы Аллаха в своем творении».

Там по инициативе короля Хашимитского Королевства, Салаха-хаджи Межиева включили пожизненно в состав Королевской академии Потомков пророка, куда входят 100 самых известных религиозных деятелей мира. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМ Чечни.

Напомним, что накануне Рамзан Кадыров пригласил короля Иордании Абдаллу II в Чечню после встречи с монархом в Аммане.

ИСТОЧНИК KP.RU