2019-10-11T10:19:57+03:00
Общество

Москвичи написали диктант на лезгинском языке

Мероприятие проходило не только в Москве
Варвара АНТОНОВА
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Москвичи написали диктант на лезгинском языкеМосквичи написали диктант на лезгинском языкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве прошел международный тотальный диктант на лезгинском языке. Его организовала Федеральная лезгинская национально-культурная автономия, передает пресс-служба организации.

Написать текст на лезгинском языке пришло около 200 человек, среди которых 150 жителей Дагестана и 50 москвичей. Такое мероприятие проводится впервые в истории. Его география была достаточно обширной: Москва, Махачкала, Ярославль, Баку, Харьков, Дербент и другие города.

- На московскую площадку в постпредстве Дагестана пришло около 50 человек. Здесь довольны количеством, учитывая, что сегодня рабочий день, - сообщили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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