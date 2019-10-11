В Ставрополе осудят пьяного полицейского, сбившего женщину
Экс-полицейский, который нарушил в Ставрополе правила движения и сбил насмерть женщину, предстанет перед судом.
Бывший уполномоченный полиции по Георгиевскому округе обвиняется в оставлении в опасности, нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. В марте нетрезвый водитель на одной из улиц города задавил 47-летнюю женщину, идущую по «зебре». После ДТП полицейский не остановился, не вызвал медиков и не совершил об аварии в полицию. Скрыться ему не дали очевидцы и правоохранители. Потерпевшая скоро умерла от травм в больнице.
Сейчас дело передано в суд, сообщили в СУ СКР по СК.
После служебной проверки сотрудник полиции был уволен. Наказаны его непосредственные руководители.
ИСТОЧНИК KP.RU