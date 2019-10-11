2019-10-11T11:15:51+03:00
Происшествия

В Ставрополе осудят пьяного полицейского, сбившего женщину

Он собирался сбежать с места ДТП
Полина ШАПОШНИКОВА
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Экс-полицейский, который нарушил в Ставрополе правила движения и сбил насмерть женщину, предстанет перед судом.

Бывший уполномоченный полиции по Георгиевскому округе обвиняется в оставлении в опасности, нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. В марте нетрезвый водитель на одной из улиц города задавил 47-летнюю женщину, идущую по «зебре». После ДТП полицейский не остановился, не вызвал медиков и не совершил об аварии в полицию. Скрыться ему не дали очевидцы и правоохранители. Потерпевшая скоро умерла от травм в больнице.

Сейчас дело передано в суд, сообщили в СУ СКР по СК.

После служебной проверки сотрудник полиции был уволен. Наказаны его непосредственные руководители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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