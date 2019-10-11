На Северном Кавказе живет меньше всего алкоголиков

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-11T11:32:30+03:00

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Регионы, где живет больше всего «официальных» алкоголиков назвало издание РБК, изучив документ Минздрава. В КЧР, Ставропольском крае, Чечне, Дагестане и Ингушетии в 2018 году на каждые 10 тыс жителей приходится меньше 5 человек с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя». Кстати, в Ингушетии проживает всего 1 алкоголик. В пределах от 5 до 10 на 10 тыс жителей алкоголиков выявлено в КБР и Северной Осетии.

А лидером по по числу страдающих от пагубного пристрастия стал Чукотский автономный округ.

ИСТОЧНИК KP.RU