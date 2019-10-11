2019-10-11T13:49:39+03:00
Общество

За девять месяцев МЧС спасло с кавказских гор 120 человек

Всего же было проведено 149 поисковых операций
Антон ШАПОВАЛОВ
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За девять месяцев МЧС спасло с кавказских гор 120 человекЗа девять месяцев МЧС спасло с кавказских гор 120 человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России сняли с гор Кабардино-Балкарии 120 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.

- Проведено 149 поисково-спасательных операций, в ходе которых 137 пострадавшим оказана помощь, спасено 120 человеческих жизней. К сожалению, 13 человек погибло, 4 пропало без вести, - сказано в сообщении МЧС.

Всего же с начала этого года было зарегистрировано больше 2,6 тысяч групп, в которых было 17,5 тысяч туристов и альпинистов.

- Основная масса работ по спасению людей проводилась в сложнейших климатических условиях высокогорья. Многие туристы и альпинисты, решившие провести свой отдых в горах, часто не берут во внимание, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей, - говорят в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде.

Сейчас на территории Приэльбрусья - одного из самых популярных мест Кавказских гор - находится девять групп, одна из которых - иностранная. В общей сложности в них 96 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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