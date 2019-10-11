Чиновникам и депутатам в Ставрополе повысят зарплату

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-11T15:16:51+03:00

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У чиновников администрации города Ставрополя и депутатов вырастут зарплаты. Согласно проекту решений на сайте городского парламента, муниципальные депутаты и сотрудники мэрии станут получать на 24,8% больше. В последний раз заработок чиновников повышался в 2016 году.

Сейчас оклад главы Ставрополя немного превышает 16,2 тыс рублей, после повышения он составил 20,2 тыс рублей. Ставка депутата городской думы вырастет до 18 тысяч рублей, вместо прежних 14,4 тыс рублей. А оклад обычного сотрудника администрации составит 6,2 тыс рублей. Поправки об оплате труда будут рассмотрены на следующем пленарном заседании Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU