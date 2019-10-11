2019-10-11T15:55:32+03:00
Спорт

Видео: В Подмосковье подростки украли Хабиба Нурмагомедова

Молодые люди стащили картонного кумира из продуктового магазина [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Хабиба Нурмагомедова украли из магазина. Фото: кадр видеоХабиба Нурмагомедова украли из магазина. Фото: кадр видео
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В Подмосковном города Апрелевка дагестанские подростки украли Хабиба Нурмагомедова из продуктового магазина. Забавное видео попало в объектив камер наблюдения.

Подростки украли Хабиба Нурмагомедова из мазагина.

На кадрах видно, как праздно шатающаяся по супермаркету группка подростков останавливается у рекламного реквизита, изображающего чемпиона UFC в полный рост. Сначала ребята сделали несколько селфи и поставили чемпиона на место.

Но тут самому непоседливому пришло в голову гениальное — унести кумира с собой. Сказано — сделано: подростки с каменным лицом прошли мимо охраны с Хабибом подмышкой и бросились отмечать свою победу.

Администрация магазина пропажу Нурмагомедова заметила. Молодых воришек ищут днём с огнём. Пока — с предложением вернуть картонного супербойца по-хорошему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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