Видео: В Подмосковье подростки украли Хабиба Нурмагомедова
В Подмосковном города Апрелевка дагестанские подростки украли Хабиба Нурмагомедова из продуктового магазина. Забавное видео попало в объектив камер наблюдения.
Подростки украли Хабиба Нурмагомедова из мазагина.
На кадрах видно, как праздно шатающаяся по супермаркету группка подростков останавливается у рекламного реквизита, изображающего чемпиона UFC в полный рост. Сначала ребята сделали несколько селфи и поставили чемпиона на место.
Но тут самому непоседливому пришло в голову гениальное — унести кумира с собой. Сказано — сделано: подростки с каменным лицом прошли мимо охраны с Хабибом подмышкой и бросились отмечать свою победу.
Администрация магазина пропажу Нурмагомедова заметила. Молодых воришек ищут днём с огнём. Пока — с предложением вернуть картонного супербойца по-хорошему.
ИСТОЧНИК KP.RU