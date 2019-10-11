Жителю Дагестана грозит до 20 лет за распространение детской порнографии
35-летний житель Кизилюртовского района познакомился с восьмилетней девочкой в соцсети сети. Мужчина стал переписываться с ребенком, при этом вел разговоры на сексуальные темы.
Злоумышленнику удалось войти в доверие к наивной школьнице и уговорить ее сделать фото в обнаженном виде. Восьмилетняя девочка отправила виртуальную другу свои интимные снимки.
Мужчина в свою очередь отправил ей фотографии с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Против 35-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
Теперь жителю Дагестана грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета по республике.
ИСТОЧНИК KP.RU