Холодные ночи и дождь ожидают ставропольцев на выходных
В субботу будет идти дождь, а в воскресенье прояснится
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В Ставропольском крае на выходных синоптики обещают неустойчивую погоду.
В ночь на 12 октября будет лить сильный дождь, температура опустится до +7 градусов. Утром потеплеет до +19, но осадки не прекратятся. Однако облачность сохранится на весь день. Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду.
В ночь на воскресенье будет еще холоднее - до + 4, зато утром прояснится, синоптики обещают целый ясный день без осадков. Воздух прогреется до + 21 градуса, резко стихнет ветер.
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ИСТОЧНИК KP.RU