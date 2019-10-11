Холодные ночи и дождь ожидают ставропольцев на выходных

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-11T17:28:30+03:00

В субботу будет идти дождь, а в воскресенье прояснится

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В Ставропольском крае на выходных синоптики обещают неустойчивую погоду.

В ночь на 12 октября будет лить сильный дождь, температура опустится до +7 градусов. Утром потеплеет до +19, но осадки не прекратятся. Однако облачность сохранится на весь день. Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду.

В ночь на воскресенье будет еще холоднее - до + 4, зато утром прояснится, синоптики обещают целый ясный день без осадков. Воздух прогреется до + 21 градуса, резко стихнет ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU