Автомобиль за 2,4 млн рублей закупят для думы Ставрополья
Ставропольская краевая дума закупит автомобиль за 2,4 млн рублей. Заявку на проведение аукциона разместил отдел по эксплуатации помещений краевого парламента.
В приложении описаны характеристики требуемого автомобиля: мощный бензиновый двигатель от 3 литров, разгон до 100 км в час за 7,7 секунды, трехзонный климат-контроль, сиденья с подогревом, ионизатор воздуха, продвинутая аудиосистема.
Автомобиль будет выбрано до 15 октября. Как пишет NewsTracker, точнее всего описание походит на Toyota Camry в комплектации Luxe Safety, стоимость которого 2,3 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU