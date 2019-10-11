Автомобиль за 2,4 млн рублей закупят для думы Ставрополья

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-11T16:46:01+03:00

Аукцион будет проведен до 15 октября

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Ставропольская краевая дума закупит автомобиль за 2,4 млн рублей. Заявку на проведение аукциона разместил отдел по эксплуатации помещений краевого парламента.

В приложении описаны характеристики требуемого автомобиля: мощный бензиновый двигатель от 3 литров, разгон до 100 км в час за 7,7 секунды, трехзонный климат-контроль, сиденья с подогревом, ионизатор воздуха, продвинутая аудиосистема.

Автомобиль будет выбрано до 15 октября. Как пишет NewsTracker, точнее всего описание походит на Toyota Camry в комплектации Luxe Safety, стоимость которого 2,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU