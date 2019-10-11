Контрактника в Ингушетии наказали за поломку пушки за 25 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-11T16:51:14+03:00

Сам военнослужащий иск о взыскании не признал

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Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику, который при перевозке допустил повреждение самоходной пушки.

Военнослужащего оштрафовали на 10 тысяч рублей и обязали возместить ущерб Министерству обороны РФ в размере 24,5 миллиона рублей. Инцидент произошёл этой весной в Ингушетии на территории войсковой части.

На большегрузный полуприцеп была погружена самоходная пушка, которая во время транспортировки опрокинулась на дорогу при резкой остановке тягача.

По версии суда, к этому привело ненадлежащее закрепление орудия на полуприцепе. Результаты экспертизы показали, что орудие восстановлению не подлежит. Приговор суда уже вступил в силу.

Сам военнослужащий иск о взыскании не признал. По его мнению, ответственность за причиненный ущерб он должен нести наравне с другими контрактниками, которые участвовали в погрузке орудия.

ИСТОЧНИК KP.RU