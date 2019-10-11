В Железноводске собрали с туристов на 7 млн больше курортного сбора

СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-11T17:25:46+03:00

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В Железноводске сообщили о перевыполнении планов по курортному сбору в 2019 году. За январь-август в городской бюджет поступило больше 32 миллионов рублей, хотя предполагалось собрать 25 миллионов. То есть разница составила 7 миллионов рублей. Все деньги, собранные с туристов, в Железноводске потратят на развитие города. Планируется отремонтировать терренкуры в нижней части Курортного парка, пишет МК — Кавказ.

ИСТОЧНИК KP.RU