В Железноводске собрали с туристов на 7 млн больше курортного сбора
Всего собрано 32 млн рублей
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В Железноводске сообщили о перевыполнении планов по курортному сбору в 2019 году. За январь-август в городской бюджет поступило больше 32 миллионов рублей, хотя предполагалось собрать 25 миллионов. То есть разница составила 7 миллионов рублей. Все деньги, собранные с туристов, в Железноводске потратят на развитие города. Планируется отремонтировать терренкуры в нижней части Курортного парка, пишет МК — Кавказ.
ИСТОЧНИК KP.RU