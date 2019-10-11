Вандалы разобрали на камни древнюю башню в Северной Осетии

СЕГОДНЯ 19:22 2019-10-11T19:26:42+03:00

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Вандалы разрушили древнюю башню в Алагирском районе Северной Осетии. Об этом инциденте на своей странице в Инстаграме рассказали сотрудники ГБУ «Наследие Алании».

— Кто посмел разрушить древнюю стену в Лаце, в архитектурном комплексе федерального значения? 1. Октябрь 2019 года. Земляные работы на территории башен Хадиковых. Куча блоков из пенобетона на месте утраченных стен. 2-3. Комплекс башен Хадиковых 2016-2017 гг.

На опубликованном в сети фото видно, что сильней всего пострадала стена архитектурного комплекса Хадиковых, расположенного в селении Лац.

По версии историков, этот объект представляет собой памятник культуры федерального значения. Среди объектов этого комплекса — галуан, башни Тебиевых, Комаевых, Дулаевых, святилища, склепы, памятные стеллы и грунтовый могильник.

ИСТОЧНИК KP.RU