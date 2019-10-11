2019-10-11T19:53:46+03:00
Общество

В Ставрополе и Махачкале планируют открыть зарядные станции для электромобилей

В соседнем Ростове зарядные станции могут появиться уже в 2020 году
Ася АСРЯН
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До 2024 года в Ставрополе и Махачкале могут появиться зарядные станции для электромобилей. Всего энергетическая компания намерена расширить сеть до 770 зарядных станций для электромобилей.

При этом на первом этапе — с апреля 2020 года — зарядные станции группы будут открыты в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Красноярске, Перми, Воронеже и Волгограде.

Также сеть станций будет создана в Ставрополе, Махачкале и еще 18 городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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