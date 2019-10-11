В Ставрополе и Махачкале планируют открыть зарядные станции для электромобилей
В соседнем Ростове зарядные станции могут появиться уже в 2020 году
Изменить размер текста:
До 2024 года в Ставрополе и Махачкале могут появиться зарядные станции для электромобилей. Всего энергетическая компания намерена расширить сеть до 770 зарядных станций для электромобилей.
При этом на первом этапе — с апреля 2020 года — зарядные станции группы будут открыты в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Красноярске, Перми, Воронеже и Волгограде.
Также сеть станций будет создана в Ставрополе, Махачкале и еще 18 городах России.
ИСТОЧНИК KP.RU