2019-10-12T10:13:48+03:00
Общество

90-летний пенсионер из Кисловодска выиграл в международном марафоне

Он выступал в категории "60+"
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: администрация ЕссентуковФото: администрация Ессентуков
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Алексей Дубатовка, 90-летний пенсионер из Ессентуков, выиграл в международном забеге на два километра. Марафон прошел в Национальном парке Кисловодска, передает администрация Ессентуков.

В забеге участвовали полторы тысячи любителей спорта.

- Категория 60+, да еще и пересечение среднегорья — уже серьезная победа для участников из Ессентуков, - сказали в мэрии города.

Победителей наградили памятными медалями, дипломами, а также подарили им призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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