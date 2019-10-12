90-летний пенсионер из Кисловодска выиграл в международном марафоне
Он выступал в категории "60+"
Фото: администрация Ессентуков
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Алексей Дубатовка, 90-летний пенсионер из Ессентуков, выиграл в международном забеге на два километра. Марафон прошел в Национальном парке Кисловодска, передает администрация Ессентуков.
В забеге участвовали полторы тысячи любителей спорта.
- Категория 60+, да еще и пересечение среднегорья — уже серьезная победа для участников из Ессентуков, - сказали в мэрии города.
Победителей наградили памятными медалями, дипломами, а также подарили им призы.
ИСТОЧНИК KP.RU