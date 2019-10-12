Двое дагестанцев присвоили себе 17 участков
Их общая площадь составляет 7,65 квадратных метров
Двое дагестанцев присвоили себе 17 участковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Двое жителей Махачкалы незаконно присвоили себе 17 участков. Общая площадь земли составляет 7,65 квадратных метров, передает пресс-служба Прокуратуры Дагестана.
Чтобы оформить участки, злоумышленники использовали поддельные документы. Общая стоимость присвоенного составляет 13 миллионов рублей. Против мужчин возбудили уголовное дело по четвертой части 159 статьи УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU