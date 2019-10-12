"Руки-Базуки" назвал дату боя с сибирским фриком
Бой состоится 22 октября
"Руки-Базуки" назвал дату боя с сибирским фрикомФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:
Конфликт между блогером Кириллом Терешиным и Олегом Монголом не оказался вымыслом. Скандальные фрики назначили дату своего поединка. Бой состоится в Хакасии 22 сентября, сообщил Терешин на своем аккаунте в Instagram.
- Те, кто мне не верил, слушай, - говорит фрик. - 22 числа официальный бой.
Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета
00:00
00:00
"Синтоловый качок" уже купил билеты и усиленно тренируется. В подготовке ему помогает Асхаб Тамаев, или "Чеченский Халк".
Кирилл Терешин объявил дату боя с Монголом.
ИСТОЧНИК KP.RU