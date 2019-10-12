2019-10-12T13:43:54+03:00
Общество

"Руки-Базуки" назвал дату боя с сибирским фриком

Бой состоится 22 октября
Варвара АНТОНОВА
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"Руки-Базуки" назвал дату боя с сибирским фриком"Руки-Базуки" назвал дату боя с сибирским фрикомФото: СОЦСЕТИ
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Конфликт между блогером Кириллом Терешиным и Олегом Монголом не оказался вымыслом. Скандальные фрики назначили дату своего поединка. Бой состоится в Хакасии 22 сентября, сообщил Терешин на своем аккаунте в Instagram.

- Те, кто мне не верил, слушай, - говорит фрик. - 22 числа официальный бой.

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"Синтоловый качок" уже купил билеты и усиленно тренируется. В подготовке ему помогает Асхаб Тамаев, или "Чеченский Халк".

Кирилл Терешин объявил дату боя с Монголом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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