"Руки-Базуки" назвал дату боя с сибирским фриком

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-12T13:43:54+03:00

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Конфликт между блогером Кириллом Терешиным и Олегом Монголом не оказался вымыслом. Скандальные фрики назначили дату своего поединка. Бой состоится в Хакасии 22 сентября, сообщил Терешин на своем аккаунте в Instagram.

- Те, кто мне не верил, слушай, - говорит фрик. - 22 числа официальный бой.

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"Синтоловый качок" уже купил билеты и усиленно тренируется. В подготовке ему помогает Асхаб Тамаев, или "Чеченский Халк".

Кирилл Терешин объявил дату боя с Монголом.

ИСТОЧНИК KP.RU