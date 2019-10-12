"Плохие качели": Мэр Дербента сходил на детскую площадку и отказался за нее платить
Мэр Дербента Хизри Абакаров проверил детскую площадку, которую построили на одной из улиц города. Мужчина остался недоволен качеством работ, передает пресс-служба администрации города.
Работы завершили не так давно, но принимать объект в таком состоянии мэрия не может. Абакаров отказался платить за постройку площадки до тех пор, пока все недочеты и изъяны не исправят.
Как уверяет мэр, конструкцию он признал небезопасной для детей, поскольку они плохо сделаны.
- Если раньше для кого-то это могло быть нормально, то сейчас мы будем наказывать за такое, - подытожил мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU