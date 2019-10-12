"Плохие качели": Мэр Дербента сходил на детскую площадку и отказался за нее платить

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-12T14:47:05+03:00

Мэр Дербента сходил на детскую площадку и отказался за нее платить Фото: СОЦСЕТИ

Хизри Абакаров потребовал от подрядчика изменить все, что он не доделал

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Мэр Дербента Хизри Абакаров проверил детскую площадку, которую построили на одной из улиц города. Мужчина остался недоволен качеством работ, передает пресс-служба администрации города.

Работы завершили не так давно, но принимать объект в таком состоянии мэрия не может. Абакаров отказался платить за постройку площадки до тех пор, пока все недочеты и изъяны не исправят.

Как уверяет мэр, конструкцию он признал небезопасной для детей, поскольку они плохо сделаны.

- Если раньше для кого-то это могло быть нормально, то сейчас мы будем наказывать за такое, - подытожил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU