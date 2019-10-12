Влюбленные парочки испортили арку в живописном месте Пятигорска
Общественность считает, что это позор
Влюбленные парочки испортили арку в живописном месте ПятигорскаФото: СОЦСЕТИ
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Влюбленные парочки изрисовали каменную арку на Машуке. Одни признавались друг другу в любви, а другие - говорили о расставании. А некоторые и то и другое. Об этом говорят пользователи сети.
Некие Элина и Артур решили, что надпись на каменных воротах укрепит их отношения. Но не тут-то было: позже появилась приписка о том, что они расстались.
Несчастная любовь не разжалобила местных жителей. Они считают, что это неприемлемо:
- Позор этим молодым людям, которые больше никак не могут выразить свою любовь, - пишут в сети.
ИСТОЧНИК KP.RU