Влюбленные парочки испортили арку в живописном месте Пятигорска

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-12T16:06:19+03:00

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Влюбленные парочки изрисовали каменную арку на Машуке. Одни признавались друг другу в любви, а другие - говорили о расставании. А некоторые и то и другое. Об этом говорят пользователи сети.

Некие Элина и Артур решили, что надпись на каменных воротах укрепит их отношения. Но не тут-то было: позже появилась приписка о том, что они расстались.

Несчастная любовь не разжалобила местных жителей. Они считают, что это неприемлемо:

- Позор этим молодым людям, которые больше никак не могут выразить свою любовь, - пишут в сети.

ИСТОЧНИК KP.RU