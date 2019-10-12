В ДТП в Чечне разбились два человека
Еще пятеро пострадали
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На трассе, соединяющей Грозный с Ищерским, в районе села Горагорск, произошла страшная авария. В ней погибли два человека, еще пятеро пострадали, сообщает пресс-служба ГИБДД по Чечне.
- Столкнулись "Приора" и "ВАЗ-21114", погибли мужчина и женщина, пять человек госпитализированы, - сказано в сообщении ведомства.
Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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