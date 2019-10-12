В ДТП в Чечне разбились два человека

СЕГОДНЯ 16:12 2019-10-12T16:12:38+03:00

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На трассе, соединяющей Грозный с Ищерским, в районе села Горагорск, произошла страшная авария. В ней погибли два человека, еще пятеро пострадали, сообщает пресс-служба ГИБДД по Чечне.

- Столкнулись "Приора" и "ВАЗ-21114", погибли мужчина и женщина, пять человек госпитализированы, - сказано в сообщении ведомства.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU