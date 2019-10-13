2019-10-13T10:53:00+03:00
Происшествия

Пешеход погиб под колесами "Лексуса" в Дагестане

Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В Дагестане 12 октября в 20:00 на трассе "Астрахань-Махачкала" 31-летний водитель "Лексус GS350" из Махачкалы сбил пешехода. Человек переходил проезжую часть в неустановленном месте.

- В результате ДТП, пешеход скончался на месте. Личность погибшего пешехода не установлен, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана.

По факту ДТП ведется сбор материала. Информация предварительная.

Под колесами "Лексуса" в Дагестане погиб пешеход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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