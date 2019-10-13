Полицейские разняли менеджера Нурмагомедова с бывшим чемпионом UFC
Словесная перепалка едва не закончилась мордобоем
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В Лас-Вегасе едва не сцепились менеджер дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова с экс-чемпионом UFC. Перепалка между Али Абдель-Азизом и Энтони Петтисем завязалась сперва в Твиттере как словесная. Но затем при встрече переросла во взаимные оскорбления с обменом ударами и толкотней. Мордобой пресекли полицейские. Об этом всем рассказали очевидцы в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU