Полицейские разняли менеджера Нурмагомедова с бывшим чемпионом UFC

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-13T11:27:10+03:00

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В Лас-Вегасе едва не сцепились менеджер дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова с экс-чемпионом UFC. Перепалка между Али Абдель-Азизом и Энтони Петтисем завязалась сперва в Твиттере как словесная. Но затем при встрече переросла во взаимные оскорбления с обменом ударами и толкотней. Мордобой пресекли полицейские. Об этом всем рассказали очевидцы в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU