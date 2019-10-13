Площадку для собак открыли в Ставрополе
Уже третья по счету разместилась на улице Пригородная
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Еще одну площадку для выгула собак открыли в Ставрополе. Теперь уже в Октябрьском районе на улице Пригородная у дома № 251, А.
Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе городской администрации, ее площадь составляет около 750 м2. И вся территория обнесена металлическим забором, а внутри установлены снаряды для тренировок.
Первые такие зоны для выгула и обучения собак появились на улице Доваторцев, 45 и в сквере "Дубовая роща".
ИСТОЧНИК KP.RU