Площадку для собак открыли в Ставрополе

СЕГОДНЯ 14:02 2019-10-13T14:02:10+03:00

Уже третья по счету разместилась на улице Пригородная

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Еще одну площадку для выгула собак открыли в Ставрополе. Теперь уже в Октябрьском районе на улице Пригородная у дома № 251, А.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе городской администрации, ее площадь составляет около 750 м2. И вся территория обнесена металлическим забором, а внутри установлены снаряды для тренировок.

Первые такие зоны для выгула и обучения собак появились на улице Доваторцев, 45 и в сквере "Дубовая роща".

ИСТОЧНИК KP.RU