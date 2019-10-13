"Умирают в страшных муках": в соцсетях пишут про массовые отравления собак в Пятигорске

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-13T16:39:45+03:00

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В Instagram распространяется информация про массовые отравления бродячих собак, включая чипированных, в Пятигорске. Местные выкладывают кадры с мертвыми животными за подписью "Накажите убийц!".

- Трупы собак на Ж/Д вокзале, на Провале, на Ромашке. На глазах взрослых и детей в страшных мучениях умирают собаки, - пишут в соцсетях. - С 11 на 12 октября на Провале, прямо перед входом в достопримечательность Пятигорска, лежал труп собаки. Люди вызвали участкового и написали заявление. Ждём результатов. Вторую собаку я уколола лекарством и попыталась промыть желудок. Собака выжила.

ИСТОЧНИК KP.RU