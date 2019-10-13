2019-10-13T19:00:19+03:00
Происшествия

"Уехал на встречу выпускников и пропал без вести": мужчина разыскивает брата в Ставрополе

Пока только через соцсети пытаются найти 72-летнего Сергея Збарского
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
На фото: пропавший пенсионерНа фото: пропавший пенсионер
Изменить размер текста:

- Сказал, что вставить зубы едет. И хочет на встречу выпускников еще попасть, - рассказывает корреспонденту "КП-Северный Кавказ" Владимир Васильевич о последнем разговоре с пропавшим 72-летним братом Сергеем Васильевичем Збарским.

Еще 10 сентября он уехал из села Благодарное Краснодарского края в Ставрополь. С тех пор на связь не выходил.

- Дочь завтра поедет в Ставрополь к его знакомой узнавать все. Если не найдем, будем подавать заявление в полицию, - продолжает брат пропавшего.

Если вам знаком мужчина на фото или вы знаете, как помочь в поиске, звоните: 89283927978 (номер Владимира Васильевича, брата Сергея Збарского).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Умирают в страшных муках": в соцсетях пишут про массовые отравления собак в Пятигорске
"Информация о 7 пострадавших преувеличена": в МВД прокомментировали аварию в Дагестане
Площадку для собак открыли в Ставрополе
Полицейские разняли менеджера Нурмагомедова с бывшим чемпионом UFC
На Ставрополье в ДТП с трактором погибли мать с ребенком
Пешеход погиб под колесами "Лексуса" в Дагестане
Видео: "Чеченский Халк" сбил с головы "Рук-Базук" бутылку в стиле Стэтхэма
«Когда им больно— они улыбаются»: мать истерзанной ингушской девочки рассказала о необычном воспитании детей
В дагестанский школе дотла сгорел спортзал
В ДТП в Чечне разбились два человека
Влюбленные парочки испортили арку в живописном месте Пятигорска
"Плохие качели": Мэр Дербента сходил на детскую площадку и отказался за нее платить
В Махачкале снесли недостроенный многоквартирный дом
"Руки-Базуки" назвал дату боя с сибирским фриком
Двое дагестанцев присвоили себе 17 участков
90-летний пенсионер из Кисловодска выиграл в международном марафоне
В Ставрополе и Махачкале планируют открыть зарядные станции для электромобилей
Вандалы разобрали на камни древнюю башню в Северной Осетии
«Приезжай, я не могу без тебя»: искалеченная ингушская девочка мечтает о встрече с матерью
В Железноводске собрали с туристов на 7 млн больше курортного сбора
Контрактника в Ингушетии наказали за поломку пушки за 25 миллионов рублей
Развитие безналичных операций на Юге России обсудили в Сочи
Автомобиль за 2,4 млн рублей закупят для думы Ставрополья
В Ставрополе убивший пешехода водитель заплатил родственникам миллион
Холодные ночи и дождь ожидают ставропольцев на выходных
Жителю Дагестана грозит до 20 лет за распространение детской порнографии