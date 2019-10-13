"Уехал на встречу выпускников и пропал без вести": мужчина разыскивает брата в Ставрополе

СЕГОДНЯ 18:51 2019-10-13T19:00:19+03:00

Пока только через соцсети пытаются найти 72-летнего Сергея Збарского

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- Сказал, что вставить зубы едет. И хочет на встречу выпускников еще попасть, - рассказывает корреспонденту "КП-Северный Кавказ" Владимир Васильевич о последнем разговоре с пропавшим 72-летним братом Сергеем Васильевичем Збарским.

Еще 10 сентября он уехал из села Благодарное Краснодарского края в Ставрополь. С тех пор на связь не выходил.

- Дочь завтра поедет в Ставрополь к его знакомой узнавать все. Если не найдем, будем подавать заявление в полицию, - продолжает брат пропавшего.

Если вам знаком мужчина на фото или вы знаете, как помочь в поиске, звоните: 89283927978 (номер Владимира Васильевича, брата Сергея Збарского).

ИСТОЧНИК KP.RU