Худший летний отдых для детей организован в Ингушетии и Дагестане

СЕГОДНЯ 13:14 2019-10-14T13:14:15+03:00

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Ингушетия и Дагестан заняли последние строчки в рейтинге регионов России по организации отдыха детей. Так, эти республики набрали всего по пять баллов из 21 возможного, уступив лишь Ненецкому автономному округу.

Рейтинга проводил «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня». Критериями для его составления стали, в том числе такие, как доступность услуг организаций отдыха и оздоровления детей, доля детей, отдохнувших в лагерях и санаториях в 2017—2018 годах.

А также обеспечение мест отдыха и оздоровления условиями для приема детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

В топ лучших попали Москва, Краснодарский край и Свердловская область.

ИСТОЧНИК KP.RU