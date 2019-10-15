В Дагестане зафиксирована вспышка сибирской язвы

СЕГОДНЯ 06:37 2019-10-15T06:37:35+03:00

Диагноз подтвердился у двух человек, третий находится под наблюдением врачей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Новолакском районе Дагестана зафиксирована вспышка сибирской язвы. С подозрением на опасное заболевание были госпитализированы три человека, у двоих из них диагноз уже подтвердился, утверждают источники, знакомые с ситуацией.

Предварительно известно, что все заражённые проживали в селе Новокули Новолакского района. Вероятно, люди могли заразиться во время забоя инфецированного крупного рогатого скота. Об этом, со ссылкой на источники, сообщил «Интерфакс».

«КП - Северный Кавказ» продолжает следить за ситуацией. Комментариями представителей регионального минздрава о предпринятых мерах для остановки распространения инфекции редакция пока не располагает.

ИСТОЧНИК KP.RU