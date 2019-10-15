На Ставрополье вандалка на Аллее Славы изничтожила портреты ветеранов

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-15T09:59:36+03:00

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В селе Красногвардейское девушка испортила портреты ветеранов на Аллее Славы. У здания сельской администрации, где произошел вопиющий акт вандализма, установлены портреты героев ВОВ и воинов-афганцев.

10 изображениям девушка проколола глаза и поцарапала. Об этом сообщает NewsTracker, ссылаясь на собственный информированный источник.

Издание предоставляет видео преступления. Виновницу пока не разыскали, полиция занимается этим.

На Ставрополье девушка-вандал уничтожает портреты ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU