На Ставрополье вандалка на Аллее Славы изничтожила портреты ветеранов
Она проколола изображениям глаза
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В селе Красногвардейское девушка испортила портреты ветеранов на Аллее Славы. У здания сельской администрации, где произошел вопиющий акт вандализма, установлены портреты героев ВОВ и воинов-афганцев.
10 изображениям девушка проколола глаза и поцарапала. Об этом сообщает NewsTracker, ссылаясь на собственный информированный источник.
Издание предоставляет видео преступления. Виновницу пока не разыскали, полиция занимается этим.
На Ставрополье девушка-вандал уничтожает портреты ветеранов.
ИСТОЧНИК KP.RU