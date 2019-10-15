"Извиняюсь, извиняюсь": фанаты Хабиба выбили извинения из Расула Мирзаева

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-15T12:17:43+03:00

Два года Миразев не выходил на бои Фото: Евгения ГУСЕВА

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В сети появилось видео избиения дагестанского бойца Расула Мирзаева зимой 2016 года. Со спортсменом расправились за то, что тот якобы неуважительно отнесся к Хабибу Нурмагомедову.

Конфликт начался в одном из клубов Москвы, в котором отдыхал спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов. К нему подошли дагестанские фанаты Нурмагомедова и сказали, что его друг не выстоит против их героя.

Ситуация накалилась, началась словесная перепалка, в которую вмешался Расул Мирзаев. Он вступился за Лобова. Началась массовая драка, в которой, по данным некоторых СМИ, принимали участие родственники Хабиба Нурмагомедова.

Мирзаев вышел победителем из той драки в клубе, но позже ему отомстили. Процесс экзекуции спортсмена снимали на видео. На кадрах видно, как обессиленного и окровавленного Мирзаева держит один человек, а еще двое избивают его ногами и битой по голове, требуя извиниться. В конце концов Мирзаев приносит извинения и просит отпустить его. Обидчики обещают "в следующий раз его уничтожить".

18+ Избиение дагестанского бойца фанатами Нурмагомедова.

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ИСТОЧНИК KP.RU