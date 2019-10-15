Ветерана-афганца из Дагестана увезли с акции протеста прямиком в больницу

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-15T12:56:40+03:00

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Председателя Буйнакского городского отделения Союза ветеранов Афганистана Джалу Джалалова увезли в больницу с симптомами инсульта. Его забирали из палатки, около которой он и его соратники держали вахту.

Почти месяц дагестанцы-ветераны Афганистана живут в парке в знак протеста. Мужчинам не выдают давно обещанные квартиры.

Ранее они проводили голодовки. Позже они сменили формат на собрания в парке, посвященный действиям, в которых они непосредственно участвовали. Протестующие хотят встретиться с главой Дагестана Владимиром Васильевым. Палатку установили 11 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU