Ветерана-афганца из Дагестана увезли с акции протеста прямиком в больницу
Председателя Буйнакского городского отделения Союза ветеранов Афганистана Джалу Джалалова увезли в больницу с симптомами инсульта. Его забирали из палатки, около которой он и его соратники держали вахту.
Почти месяц дагестанцы-ветераны Афганистана живут в парке в знак протеста. Мужчинам не выдают давно обещанные квартиры.
Ранее они проводили голодовки. Позже они сменили формат на собрания в парке, посвященный действиям, в которых они непосредственно участвовали. Протестующие хотят встретиться с главой Дагестана Владимиром Васильевым. Палатку установили 11 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU