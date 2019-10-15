«Вы дискредитируете дипломированного мага»: ставрополец околдовывал судебных приставов
Маг в Пятигорске пытался «отговорить» от себя долги.
Дипломированный целитель и маг попал в жестокую прозу жизни, столкнувшись с финансовым кризисом, который не позволил выплатить банку 160 тысяч рублей. Он решил, что все рассосется как-нибудь, настанет белая полоса, и временно не выходил на связь с кредитным учреждением. До наступления белой полосы, разумеется. Но те оказались скоры на расправу, обратились в суд. За дело взялись приставы, послав должнику уведомление о возбуждении исполнительного производства.
Возмущенный мужчина тут же явился со скандалом к работникам Службы, которые дискредитируют уважаемого человека, у которого нет никаких долгов.
Вместо решения проблем с деньгами, он каждый день ходил к приставам, пытаясь «магическими способами» внушить работникам , что он не является должником.
После получения смс-уведомления об аресте банковских карт, маг, исчерпав все другие способы, перевел на депозитный счет отдела 160 тыс рублей долга.
ИСТОЧНИК KP.RU