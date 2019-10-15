2019-10-15T13:17:04+03:00
Происшествия

«Вы дискредитируете дипломированного мага»: ставрополец околдовывал судебных приставов

Он каждый день внушал им, что у него нет долгов
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Маг в Пятигорске пытался «отговорить» от себя долги.

Дипломированный целитель и маг попал в жестокую прозу жизни, столкнувшись с финансовым кризисом, который не позволил выплатить банку 160 тысяч рублей. Он решил, что все рассосется как-нибудь, настанет белая полоса, и временно не выходил на связь с кредитным учреждением. До наступления белой полосы, разумеется. Но те оказались скоры на расправу, обратились в суд. За дело взялись приставы, послав должнику уведомление о возбуждении исполнительного производства.

Возмущенный мужчина тут же явился со скандалом к работникам Службы, которые дискредитируют уважаемого человека, у которого нет никаких долгов.

Вместо решения проблем с деньгами, он каждый день ходил к приставам, пытаясь «магическими способами» внушить работникам , что он не является должником.

После получения смс-уведомления об аресте банковских карт, маг, исчерпав все другие способы, перевел на депозитный счет отдела 160 тыс рублей долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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