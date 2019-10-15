СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-15T16:01:08+03:00

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- У этого парня ДЦП, - подписал Асхаб Тамаев свое новое видео.

"Чеченский халк" в кадре не один. Одет в спортивную форму, потный от тренировки. Рядом с ним на мате сидит юноша.

"Чеченский халк" побил парня с ДЦП.

Оказалось, что Тамаев решил побороться с больным ДЦП приятелем:

- Лучший спаринг, - написано под записью. -

Тренируйтесь и уважайте каждого, не важно более ли богат, слаб или силен, взрослый или маленький.

Откуда взялся "Чеченский халк", и кто он такой? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU