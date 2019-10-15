"Чеченский халк" побил парня с ДЦП
Ничего криминального - друзья спаринговались [видео]
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- У этого парня ДЦП, - подписал Асхаб Тамаев свое новое видео.
"Чеченский халк" в кадре не один. Одет в спортивную форму, потный от тренировки. Рядом с ним на мате сидит юноша.
"Чеченский халк" побил парня с ДЦП.
Оказалось, что Тамаев решил побороться с больным ДЦП приятелем:
- Лучший спаринг, - написано под записью. -
Тренируйтесь и уважайте каждого, не важно более ли богат, слаб или силен, взрослый или маленький.
Откуда взялся "Чеченский халк", и кто он такой?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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