2019-10-15T16:19:41+03:00
Общество

Ставропольцы не ценят в транспорте скорость

А предпочитают комфорт и пользуются личным автомобилем
Полина ШАПОШНИКОВА
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Ставропольцы скорости передвижения на транспорте предпочитают комфорт, пишет «Ставропольская правда» со ссылкой на Институт проблем естественных монополий, который провел Всероссийский опрос. Вторым важным критерием жители края назвали стоимость проезда. Поэтому большинство ставропольцев предпочитает пользоваться личным автомобилем.

Хотя подавляющее число россиян ответили, что при выборе транспорта руководствуются его быстротой.

На выбор личного транспорта для жителей Ставропольского края влияет и то, что они совершают частные поездки за город: навещают родню и друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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