Призывавшая к экстремизму женщина получила условный срок
Буйнакский городской суд в Дагестане вынес приговор в отношении местной жительницы. Ее обвиняли в пропаганде экстремизма в интернете, передает пресс-служба республиканское управление ФСБ России.
- Жительница города Буйнакска размещала в открытом доступе комментарии под разными публикациями в интернете, в которых содержались призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Женщина получила два года лишения свободы условно, сказано в сообщении ведомства.
Тлетворную активность женщины обнаружили сотрудники ФСБ и отдела ЦПЭ МВД по Дагестану. Они работали вместе с управлением ФСБ по ЮФО.
ИСТОЧНИК KP.RU