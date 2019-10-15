Призывавшая к экстремизму женщина получила условный срок

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-15T16:46:35+03:00

С таким приговором ей придется проходить два года

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Буйнакский городской суд в Дагестане вынес приговор в отношении местной жительницы. Ее обвиняли в пропаганде экстремизма в интернете, передает пресс-служба республиканское управление ФСБ России.

- Жительница города Буйнакска размещала в открытом доступе комментарии под разными публикациями в интернете, в которых содержались призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Женщина получила два года лишения свободы условно, сказано в сообщении ведомства.

Тлетворную активность женщины обнаружили сотрудники ФСБ и отдела ЦПЭ МВД по Дагестану. Они работали вместе с управлением ФСБ по ЮФО.

ИСТОЧНИК KP.RU