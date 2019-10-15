2019-10-15T17:34:58+03:00
Общество

В Минеральных Водах прошёл краевой турнир по лёгкой атлетике

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Минеральных ВодФото: пресс-служба администрации Минеральных Вод
Изменить размер текста:

В минувшие выходные на спортивной площадке школы № 14 х. Красный Пахарь состоялся Х Открытый краевой турнир по легкой атлетике. В соревнованиях в шести возрастных группах приняли участие около 500 спортсменов в составе 10 команд из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а также Краснодарского края.

В программу турнира вошли семь дисциплин: бег 50 м, бег 60 м, бег 60 м с барьерами, прыжки в длину, толкание ядра и прыжки в высоту, встречная эстафета 4х60 м (микст).

Первыми победителями стали юные спортсмены в беге на 50 м — Демид Кузьменко (г. Пятигорск) и Алена Титаренко (г. Ставрополь).

В прыжках в длину первое место среди женщин заняла Анна Пьянова (г. Невинномысск, тренер Людмила Терещенко), установив при этом новый рекорд турнира. Среди мужчин первое место в прыжках в длину занял Даниил Колесников, при этом тоже установив новый рекорд турнира (г. Буденновск, тренер Вячеслав Просвирнин).

Впервые проводилась встречная эстафета 4x60 м. Победителем стала команда ДЮСШ Минеральных Вод (Ольга Топольскова, Александр Моисеев, Мстислав Лисянский, Елизавета Шерудило). На втором месте — гости из СШОР по легкой атлетике из Прохладного, третье место у спортсменов из Черкесска.

Именными кубками за абсолютно лучшие результаты турнира были награждены:

Анжелика Гераусова — кубок М. П. Моторина;

Максим Михайличенко — кубок В. П. Матюшенко;

Даниил Колесников — кубок Н. Л. Казака.

Уже известная чемпионка Ольга Топольскова из Минеральных Вод, тренером которой является Сергей Таранцов, удостоилась сразу двух кубков — имён В. М. Горового и И. Ф. Червонного.

Почётное право наградить победителей и призеров турнира выпало трёхкратному чемпиону СССР по толканию ядра Владимиру Шагину, бывшему директору ДЮСШ г. Минеральные Воды Владимиру Маркозашвили и мастеру спорта СССР по лёгкой атлетике Алексею Мельникову.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк провел 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года
Бизнесмен из Нальчика сбежал от налогов с помощью вертолета
Видео с хомяком в троллейбусе Ставрополя просмотрели тысячи человек
"Синтоловый качок" пешком идет в Сибирь, чтобы избить местного фрика
В Пятигорске стартовал форум «Золотой Витязь»
Отопительный сезон на Ставрополье откладывается
Призывавшая к экстремизму женщина получила условный срок
Ставропольцы не ценят в транспорте скорость
"Чеченский халк" побил парня с ДЦП
На Ставрополье будут растить Нобелевских лауреатов в центре «IT-куб»
«Вы дискредитируете дипломированного мага»: Ставрополец околдовывал судебных приставов
Ветерана-афганца из Дагестана увезли с акции протеста прямиком в больницу
Ребёнок перепутал уксус с водой и попал в реанимацию
Кабардинские повара приготовили блюда вкуснее, чем шедевры мастеров из Чили, Перу и Непала