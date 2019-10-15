В Минеральных Водах прошёл краевой турнир по лёгкой атлетике

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-15T17:34:58+03:00

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В минувшие выходные на спортивной площадке школы № 14 х. Красный Пахарь состоялся Х Открытый краевой турнир по легкой атлетике. В соревнованиях в шести возрастных группах приняли участие около 500 спортсменов в составе 10 команд из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а также Краснодарского края.

В программу турнира вошли семь дисциплин: бег 50 м, бег 60 м, бег 60 м с барьерами, прыжки в длину, толкание ядра и прыжки в высоту, встречная эстафета 4х60 м (микст).

Первыми победителями стали юные спортсмены в беге на 50 м — Демид Кузьменко (г. Пятигорск) и Алена Титаренко (г. Ставрополь).

В прыжках в длину первое место среди женщин заняла Анна Пьянова (г. Невинномысск, тренер Людмила Терещенко), установив при этом новый рекорд турнира. Среди мужчин первое место в прыжках в длину занял Даниил Колесников, при этом тоже установив новый рекорд турнира (г. Буденновск, тренер Вячеслав Просвирнин).

Впервые проводилась встречная эстафета 4x60 м. Победителем стала команда ДЮСШ Минеральных Вод (Ольга Топольскова, Александр Моисеев, Мстислав Лисянский, Елизавета Шерудило). На втором месте — гости из СШОР по легкой атлетике из Прохладного, третье место у спортсменов из Черкесска.

Именными кубками за абсолютно лучшие результаты турнира были награждены:

Анжелика Гераусова — кубок М. П. Моторина;

Максим Михайличенко — кубок В. П. Матюшенко;

Даниил Колесников — кубок Н. Л. Казака.

Уже известная чемпионка Ольга Топольскова из Минеральных Вод, тренером которой является Сергей Таранцов, удостоилась сразу двух кубков — имён В. М. Горового и И. Ф. Червонного.

Почётное право наградить победителей и призеров турнира выпало трёхкратному чемпиону СССР по толканию ядра Владимиру Шагину, бывшему директору ДЮСШ г. Минеральные Воды Владимиру Маркозашвили и мастеру спорта СССР по лёгкой атлетике Алексею Мельникову.