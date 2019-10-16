Многодетным ставропольским семьям удвоят выплаты на детей
На это в бюджете предусмотрено 1,16 млрд рублей
Изменить размер текста:
В Ставропольском крае в следующем году удвоят сумму ежемесячных выплат многодетным семьям. За каждого ребенка в месяц будут платить не 354 рубля, а 700. Законопроект об этом был утвержден на заседании в правительстве края. Дальше — дело за Думой края. Сообщается, что выплаты поднимают впервые за 10 лет.
На такую меру в бюджете запланировано 1,16 миллиарда рублей.
В регионе сейчас 38 тысяч многодетных семей со 128 тыс детей.
ИСТОЧНИК KP.RU