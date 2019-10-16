Многодетным ставропольским семьям удвоят выплаты на детей

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-16T15:55:09+03:00

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В Ставропольском крае в следующем году удвоят сумму ежемесячных выплат многодетным семьям. За каждого ребенка в месяц будут платить не 354 рубля, а 700. Законопроект об этом был утвержден на заседании в правительстве края. Дальше — дело за Думой края. Сообщается, что выплаты поднимают впервые за 10 лет.

На такую меру в бюджете запланировано 1,16 миллиарда рублей.

В регионе сейчас 38 тысяч многодетных семей со 128 тыс детей.

ИСТОЧНИК KP.RU