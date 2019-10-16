Ставропольский мясопереработчик получил крупный кредит от ВТБ

СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-16T16:04:59+03:00

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ВТБ установил кредитный лимит в размере 50 млн рублей сроком на три года мясоперерабатывающему предприятию Ставропольского края — ГК «Орион». Банк предоставил компании 20 млн рублей на льготных условиях по «Программе 1764» Министерства экономического развития РФ. Заемные средства направлены на технологическое развитие производства предприятия.

— В соответствии с новой стратегией банка особенно важно ориентироваться на запросы и потребности бизнеса. На сегодняшний день государственные программы поддержки предприятий пользуются большим интересом у региональных компаний. Поэтому мы уделяем особое внимание повышению доступности инструментов льготного финансирования для наших партнеров, — подчеркнул управляющий ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике Александр Дыренко.

— Благодаря льготному финансированию мы сможем значительно обновить производственную базу предприятия. Это повысит качество выпускаемой продукции, а также увеличит срок её хранения за счет использования новых высокотехнологичных вакуумных машин, — отметил генеральный директор ООО «МХП» Орион» Роман Перепечаев.

Обновленная «Программа 1764» Министерства экономического развития РФ позволяет предприятиям различных отраслей получить кредитные средства по ставке не более 8,5% на срок до 10 лет в зависимости от цели кредитования.

ВТБ и ГК «Орион» сотрудничают с 2016 года. Предприятие активно пользуется как кредитными продуктами банка, так и широкой линейкой услуг для обеспечения бесперебойной финансовой деятельности