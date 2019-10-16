Самым шумным городом края оказался Пятигорск

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-16T16:17:03+03:00

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Итоги операции по соблюдению тишины подвели в ГИБДД Ставропольского края. Полицейские проверяли излюбленные места компаний для шумных вечеринок. В итоге было составлено около 250 протоколов. И самым шумным признан город Пятигорск. Именно там выписано больше всего штрафов. И в два раза меньше нарушений выявлено в Минеральных Водах, Ставрополе и Михайловске.

Нарушителям тишины грозят штрафы до 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU