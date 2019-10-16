255 браков "по расчету" зарегистрируют в октябре на Ставрополье

СЕГОДНЯ 16:33 2019-10-16T16:34:04+03:00

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19 октября в Ставропольском крае поженятся 255 пар, пишет Newstracker со ссылкой на региональное управление ЗАГС.

Такой наплыв именно этого числа объясняется красивым сочетаниям цифр и потому зовется «браком по расчету». В шутку, конечно. Ведь молодожены так трепетно относятся к мелочам во время свадьбы и часто стремятся выбрать красивую запоминающуюся дату.

19 октября «бронировали» за несколько месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU