СЕГОДНЯ 16:45 2019-10-16T16:45:40+03:00

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Около Нижнего рынка очевидцы в Ставрополе обнаружили Малефисенту. Женщина с демоническими рогами стояла посреди улицы, размахивая крыльями. Ролик опубликовали в соцсетях, некоторые предположили, что героиня — одна из участниц недавнего Geek-феста, который собрал многих необычных персонажей .

Но подавляющее большинство комментаторов догадались, что крылатая женщина появилась в городе в качестве рекламы перед премьерой фильма.

Малефисенту заметили в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU