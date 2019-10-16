Малефисенту заметили в Ставрополе
Ролик опубликовали в соцсетях
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Около Нижнего рынка очевидцы в Ставрополе обнаружили Малефисенту. Женщина с демоническими рогами стояла посреди улицы, размахивая крыльями. Ролик опубликовали в соцсетях, некоторые предположили, что героиня — одна из участниц недавнего Geek-феста, который собрал многих необычных персонажей .
Но подавляющее большинство комментаторов догадались, что крылатая женщина появилась в городе в качестве рекламы перед премьерой фильма.
Малефисенту заметили в Ставрополе.
ИСТОЧНИК KP.RU