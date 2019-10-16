Шестилетняя ессентучанка завоевала мировое «серебро» в хип-хопе

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-16T16:55:43+03:00

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Немецкий Бремерхафен стал для юной ессентучанки счастливой площадкой для танцев. Хип-хоп в жизни 6-летней Алины Мамонтовой уже давно не просто хобби. Танцами талантливая девочка занимается большую часть жизни.

Мировой баттл среди детей IDO WORLD HIP HOP & ELECTRIC BOOGIE CHAMPIONSHIPS показал, что техника, пластичность и чувство ритма Алины достойно международного «серебра». За высокий титул маленькая ессентучанка боролась с 16 соперниками из Финляндии, Латвии, Польши, Турции и Великобритании. Профессиональное жюри, возглавляемое представителем Дании, Боснии и Герцеговины, оценило способности нашей танцовщицы.

Кубок и Диплом победителя Алина совсем скоро привезет домой. Радость победы с маленькой «звездой» уличных танцев разделяют ее тренеры Анна Самойлова и Марина Сапкун.