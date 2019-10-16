Полицейский насильно подселила иностранцев в квартиры пятигорчан

СЕГОДНЯ 16:56 2019-10-16T16:56:00+03:00

Они и не подозревали, что делят квадратные метры с мигрантами

Изменить размер текста: A A

Раскрыто должностное преступление ведущего специалиста - эксперта отдела по вопросам миграции полиции Пятигорска. В 2017 году Джагинян В.Г. Временно зарегистрировала 12 мигрантов в 6 жилых помещениях жителей КМВ без ведома собственников. За всех устроенных по домам иностранцев женщине передали взятку 6 тысяч рублей.

В апреле и июле текущего года было возбуждено 7 уголовных дел. В ходе их расследования Джагинян признала вину.

16 октября суд Пятигорска назначил ей наказание в виде 25-тысячного штрафа и лишения права занимать госдолжности на 1,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU