Рамзан Кадыров считает дружбу между Россией и арабскими государствами необходимой

СЕГОДНЯ 17:41 2019-10-16T17:41:56+03:00

По его мнению, это улучшит экономическую ситуацию в стране

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На днях Рамзан Кадыров дал интервью телеканалу RT Arabic. В студии глава республики поделился с корреспондентом своим мнением о дружбе между Россией и арабскими государствами.

По мнению Кадырова, для улучшения экономической ситуации нашему государству необходимо дружить с арабским миром. А для безопасности арабского государства им нужно дружить с Россией.

—Поэтому я считаю, что мы друг от друга зависим и должны стать союзными государствами, - подчеркнул Рамзан Кадыров.

Кстати, в этом же интервью глава республики рассказал, как хочет завершить свою политическую карьеру. Чеченский лидер заявил, что никогда не мечтал работать вне республики, занимая какую-то федеральную должность. Рамзан Кадыров хотел бы завершить карьеру, будучи главой Чечни.

ИСТОЧНИК KP.RU