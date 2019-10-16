Рамзан Кадыров считает дружбу между Россией и арабскими государствами необходимой
На днях Рамзан Кадыров дал интервью телеканалу RT Arabic. В студии глава республики поделился с корреспондентом своим мнением о дружбе между Россией и арабскими государствами.
По мнению Кадырова, для улучшения экономической ситуации нашему государству необходимо дружить с арабским миром. А для безопасности арабского государства им нужно дружить с Россией.
—Поэтому я считаю, что мы друг от друга зависим и должны стать союзными государствами, - подчеркнул Рамзан Кадыров.
Кстати, в этом же интервью глава республики рассказал, как хочет завершить свою политическую карьеру. Чеченский лидер заявил, что никогда не мечтал работать вне республики, занимая какую-то федеральную должность. Рамзан Кадыров хотел бы завершить карьеру, будучи главой Чечни.
ИСТОЧНИК KP.RU