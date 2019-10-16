В Северной Осетии проверяют преподавателя вуза
Заведено дело о мелком взяточничестве
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Студенты в Северной Осетии, обучающиеся в одном из высших учебных учреждений Республики, заявили на своего преподавателя в правоохранительные органы. Он, со слов ребят, не гнушается ставить оценки за денежные вознаграждения.
Следствием было установлено, что подозреваемая получила взятку на 11 тысяч рублей за три оценки. Возбуждено уголовное дело о мелком взяточничестве. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU