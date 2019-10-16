Видео с воличей обсуждают в Ставрополе

СЕГОДНЯ 20:05 2019-10-16T20:05:14+03:00

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В соцсетях очевидцы опубликовали видео, сообщив, что видели на улице Ленина в Ставрополе волка. Зверь с диковатыми повадками довольно близко подходит к человеку, затем вновь отбегает. Животное имеет ухоженный вид, не проявляет никакой агрессии. Зверь явно приручен и воспитан людьми.

Местные жители предположили, что волк сбежал от хозяина, некоторые определили в животном волчицу: "Спросил у спеца, говорит 1000 процентов волчица, явно домашняя. Сбежала откуда-то".

Волчица бегает по Ставрополю.

ИСТОЧНИК KP.RU