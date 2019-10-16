Юные кулинары Ставрополья посоревновались в приготовлении самой красивой и здоровой пищи

СЕГОДНЯ 21:34 2019-10-16T21:36:31+03:00

11 команд со всего края соревновались в приготовлении кулинарного шедевра

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В посёлке Новотерский прошёл второй краевой конкурс «Юный кулинар». Всего в приготовлении кулинарного шедевра соревновались 11 команд, представляющие Минераловодский округ и другие общеобразовательные организации Ставропольского края.

Организаторами мероприятия выступили Министерство образования Ставропольского края совместно с ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 26» посёлка Новотерский и ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 17» Светлограда.

Конкурс состоял из четырех заданий. На первом этапе команды представляли себя – у каждой были свои эмблема, девиз и название. Необходимым элементом было и наличие специальной формы, включающей фартук и поварской колпак. Необходимо отдать должное, что все команды подошли к этому вопросу креативно. Кроме того, представить себя надо было и творчески, то есть спеть, станцевать или же рассказать стихотворение.

Далее ребята презентовали домашнее задание в конкурсе «Икебана». В выполнении работ команды использовали как искусственные, так и натуральные материалы.

Фото: пресс-служба Минеральных Вод

Следующим этапом стало непосредственно приготовление блюда – фруктового салата. Название участники придумывали сами. Завершающим этапом конкурса стала сервировка стола и презентация салата.

Жюри оценивало форму участников и ее оригинальность, аккуратность и эстетичность, а также творческий замысел приготовленного блюда, умение правильно сервировать стол. Кроме того, члены жюри оценивали креативность создания икебаны.

По итогам конкурса наибольшее количество баллов набрала команда «Новотерские ватрушки» (школа-интернат № 26, п. Новотерский). На втором месте ребята из станицы Старопавловской (школа-интернат № 16) . Третье место заняла команда из Пятигорска «Рябинки» (школа-интернат № 27).

Победители и призеры получили приятные и полезные подарки от краевого Министерства образования, местного отделения партии «Единая Россия». Стоить отметить, что в организации помогли и ТПКЗ № 169 вместе с АО «Кавминводы».

Как пояснили организаторы мероприятия, конкурс проводится с целью формирования у обучающихся культуры правильного питания и развития кулинарных навыков и умений, как компонента социально-бытовой компетентности.