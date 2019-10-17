Замдиректора спортшколы на Ставрополье преступно заработал на соревнованиях по боксу

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-17T11:17:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Изобильном бывший замидиректора детско-юношеской школы осужден за мошенничество при организации спортивных соревнований.

Сергей Суворов в октябре прошлого года отправил в командировку учеников и тренера на первенство по боксу. При этом в документах мужчина указал большее число участников соревнований, соответственно увеличив и статью расходов. После окончания соревнований замдиректора сфальсифицировал отчетные документы. Суворов похитил больше 37 тысяч рублей бюджетных денег.

Приговор суда назначил Суворову штраф в 300 тысяч рублей с лишением его права работать на госслужбе и в муниципальных учреждениях на 3 года, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU