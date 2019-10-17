В Ставрополе школьник сбит ночью на переходе

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-17T11:34:29+03:00

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В Ставрополе под колесами авто оказался 15-летний школьник. Ночью 16 октября мальчик шел по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Доваторцев. Водитель «ВАЗ-21124» поворачивал направо и не уступил дорогу мальчику.

Подросток получил травму головы. За рулем находился 25-летний местный житель, который не был уличен в систематических нарушениях ПДД. После аварии назначена проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU